Quatre auteurs tunisiens ont été présélectionnés pour le Prix du livre Cheikh Zayed, une distinction prestigieuse qui récompense les meilleurs talents de la littérature et des sciences humaines arabes.

Dans la catégorie Littérature, Habib Selmi et Hassouna Mosbahi ont été retenus pour leurs romans “Vacances dans la cité Ennour” et “La nuit du jardin d’hiver”.

Dans la catégorie Jeunes auteurs, Houssemeddine Chachia et Chiheb Abdallah ont été présélectionnés pour leurs ouvrages “Le paysage mauresque” et “Le projet du sommeil”.

Enfin, Fatma Bakouch a été présélectionnée dans la catégorie Contribution au développement des nations pour son ouvrage “La langue arabe : une étude de la sémantique cognitive”.

La 18e édition du Prix du livre Cheikh Zayed a reçu un nombre record de candidatures, avec 4 240 ouvrages provenant de 74 pays. La catégorie Jeune auteur a reçu le plus grand nombre de nominations, suivie respectivement par les catégories Littérature et Littérature jeunesse.

Les lauréats du Prix du livre Cheikh Zayed seront annoncés avant la Foire internationale du livre d’Abu Dhabi, qui aura lieu du 29 avril au 5 mai 2024.

