L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, mercredi, l’examen du projet de budget du ministère de l’Environnement et du développement durable. Ce budget de la mission du département de l’Environnement, au titre de l’exercice 2024, est estimé à 459,4 millions de dinars (MD), soit en hausse de 10,8%, par rapport à l’exercice 2023, selon le document du projet de Budget de l’Etat 2024.Cette enveloppe sera consacrée essentiellement au financement des projets de développement, soit un montant de 372 MD, ce qui représente 81% du budget total du département.

L’assainissement se taille la part du lion de ces financements, soit 334 MD, dont 156 MD pour le remboursement des dettes de l’Office National de l’Assainissement- ONAS. L’ONAS prévoit de généraliser et d’améliorer ses prestations, à travers la réhabilitation des installations d’assainissement dans les différentes communes et le renforcement de réseau d’assainissement.

Ainsi, le nombre de personnes bénéficiant des services de l’Office passera de 7,38 millions citoyens, actuellement, à 7,6 millions en 2024, environ 7,77 millions en 2025 et 8,07 millions Tunisiens en 2026.

Par ailleurs, l’ONAS envisage de renforcer la capacité de traitement des eaux, surtout dans les villes et les grandes zones touristiques et de veiller à améliorer la qualité de ces eaux. Le pourcentage des eaux traitées conformément aux normes passera, ainsi, de 74%, en 2023, à 76% en 2024, pour atteindre 78% en 2025 et 80% en 2026.

Dans ce même cadre, l’office prévoit le curage de 54 oueds et vallées sur une longueur de 84 km (touchant les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Bizerte, Nabeul, Sousse, Kairouan et Sfax), et ce, au cours de l’année 2024.En parallèle, des actions et des interventions seront menées pour la lutte contre la pollution, l’amélioration de la gestion des déchets et la protection du l