Vendeurs à la sauvette : Les autorités tunisiennes ont annoncé la création d’un espace dédié aux vendeurs à la sauvette dans le quartier de Moncef Bey à Tunis. L’espace est prêt à accueillir jusqu’à 538 commerçants et chaque espace fait six mètres carrés. Les listes des bénéficiaires sont en cours d’étude et devraient être arrêtées dans les prochains jours.

Météo : Les pluies enregistrées ces derniers jours en Tunisie auront un impact positif sur l’activité agricole et le taux de remplissage des barrages, notamment dans le nord-ouest du pays. Cependant, des vents importants seront enregistrés à partir de cet après-midi, avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h. La mer sera également très agitée. Les températures devraient légèrement augmenter à partir de lundi.

Barrage : Le taux de remplissage des barrages en Tunisie n’a pas enregistré d’amélioration notable suite aux récentes pluies. Il est aujourd’hui de 22,5%. La terre est sèche et le niveau de l’eau n’a pas augmenté de manière significative. Cependant, si des pluies sont enregistrées dans les jours à venir, elles devraient permettre de remplir davantage les barrages.

Prisons : L’Instance nationale de prévention de la torture (INPT) a dénoncé la situation dans les prisons tunisiennes. L’INPT a fait état d’un traitement spécial pour certaines personnalités actuellement en prison, qui sont dans de meilleures conditions de détention que la majorité des prisonniers. L’INPT a également dénoncé la surpopulation dans les prisons tunisiennes, qui porte atteinte aux droits des détenus.