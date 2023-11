Une cérémonie de signature d’accords de financement de 28 projets, dans le cadre de la deuxième tranche du programme d'” Appui à la création d’emplois dans le secteur agricole en milieu rural ” (TRACE), financé par l’ambassade des Pays-Bas en Tunisie à travers la Banque Mondiale, a été organisée, mercredi à Gabès.

Ces projets, qui couvrent de nombreux secteurs, dont notamment, les industries agroalimentaires, sont répartis en 20 projets individuels d’une valeur de 20 mille dinars par projet et 8 projets collectifs d’une valeur de 70 mille dinars pour chaque projet.

Le projet “TRACE” vise à contribuer à l’amélioration des revenus des petits producteurs et à la création d’emplois stables et générateurs de revenus dans le secteur de l’agriculture et des industries alimentaires.

La première tranche de ce programme dans la région de Gabès a permis de financer 23 projets d’une valeur totale de plus de 600 mille dinars, répartis sur 18 projets individuels et 5 projets collectifs.