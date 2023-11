Le Président Directeur Général de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), Ahmed Ezzedine, a indiqué que la première génération du Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation a profité, jusqu’au mois d’octobre 2023, à 155 quartiers populaires.

La première phase de ce programme a concerné 119 quartiers, pour se développer ensuite et englober 36 quartiers supplémentaires, a-t-il précisé. Pour ce faire, “un budget initial a été alloué à ce programme, avoisinant 435 millions de dinars (MD).

Il a été ensuite, revu à la hausse pour atteindre jusqu’à présent, 617 MD, en hausse de 30%, et ce, en réponse aux demandes croissantes formulées par les habitants des quartiers populaires”.

” Parallèlement aux actions de réhabilitation et d’aménagement menées dans les différents quartiers du pays, le programme est parvenu, dans sa première génération, à créer 48 stades de quartiers et 52 projets pour ce qui est des équipements collectifs, dont des maisons de jeunes, des salles de sport, des parcs, des maisons de culture…, et à construire 19 établissements industriels”, a indiqué le responsable, ajoutant que le taux d’achèvement de l’ensemble de ces projets a dépassé 95%.

Ezzedine n’a pas manqué de rappeler que ce programme national vise à améliorer les infrastructures routières des quartiers populaires, à les raccorder aux réseaux d’assainissement, d’eau potable et d’éclairage public, ainsi qu’à aménager des espaces verts ainsi que des espaces culturels et de loisirs afin d’améliorer les conditions de vie des habitants dans ces régions.

Il a, enfin, annoncé que l’ARRU va lancer prochainement, la 2e génération du Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation.