Une enveloppe de l’ordre de 800 mille dinars a été allouée aux actions de réhabilitation menées dans la ville de Karkar (Gouvernorat de Mahdia), dans le cadre de la 1e génération du Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU), a indiqué le secrétaire général de la municipalité de Karkar, Adel Akremi, dans une déclaration à l’agence TAP.

Cette région a été dotée d’une salle de sport multidisciplinaire, laquelle accueille chaque semaine, plus de 750 personnes, ce qui a contribué à créer une dynamique au sein de la ville, et ce, grâce aux diverses activités sportives proposées aux habitants.

A ce propos, le responsable a appelé l’ARRU à faire bénéficier “Karkar” de nouveaux projets, étant donné qu’elle regroupe plusieurs quartiers et agglomérations urbaines.

Pour sa part, le sous-directeur de la salle de sport, Fethi Ghrisi, a souligné l’importance de cette installation sportive, qui offre aux jeunes la possibilité de bénéficier d’un encadrement, et de développer leurs talents tout en les éloignant des dangers qui les menacent.

Toutefois, il a pointé du doigt nombre de problèmes, dont le manque d’équipements sportifs au sein de la salle de sport, estimant que ceci entrave l’intégration de nouvelles disciplines sportives et l’attraction de plus de citoyens.

De même, une usine de textile totalement exportatrice a été construite, également, à Karkar, dans le cadre du Programme de réhabilitation, et ce, moyennant une enveloppe s’élevant à 1100 mille dinars.” Cette usine, qui emploie environ 150 ouvriers et ouvrières, participe efficacement dans la dynamisation de l’activité économique à la région, et dans la création de nouveaux postes d’emploi au profit des habitants de la région “, a indiqué Hanen Arabi, responsable des ressources humaines de l’usine.

Arabi a fait part de son souhait d’élargir ce projet et d’augmenter sa productivité, de manière à créer plus d’emplois et renforcer le développement dans la région.

Pour rappel, le Programme national de réhabilitation des quartiers populaires vise à développer les infrastructures routières, les réseaux d’assainissement et d’éclairage public, ainsi que la création d’espaces sportifs et récréatifs. La finalité étant d’améliorer les conditions d’habitation dans les quartiers populaires.