Mardi, le temps sera nuageux sur le nord-ouest de la Tunisie. Les nuages seront plus denses l’après-midi et des orages pourront se former, avec des pluies éparses et parfois intenses sur l’extrême nord-ouest. Ces pluies s’étendront aux régions du nord et du centre de la Tunisie, et localement au sud, la nuit.

Un vent fort soufflera près des côtes et la mer sera agitée à très agitée. Les températures maximales varieront entre 21 et 25°C.