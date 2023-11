La 36e édition du marathon COMAR de Tunis-Carthage aura lieu le 3 décembre prochain sur un nouveau circuit compte tenu du nombre record de participants attendus cette année, ont annoncé les organisateurs, vendredi, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de cet évènement placé sous le signe “Courons pour une Tunisie verte”.

Selon Lotfi Haj Kacem, Directeur Général adjoint de la COMAR, les organisateurs s’attendent à pas moins de 7000 participants dont au moins 1300 étrangers, compte tenu du succès sportif et médiatique de la dernière édition qui a drainé 5000 participants de 30 nationalités parmi les athlètes et les amateurs de la course à pied.

Il a indiqué que la présente intervient dans des circonstances spéciales en raison de la situation dans les territoires occupés qui nous ont obligé d’annuler les festivités d’habitude organisées en marge du marathon.

Evoquant l’histoire du marathon qui en est à sa 36e édition, Haj Kacem a rappelé les débuts remontant à 1986 d’une petite course réunissant quelques coureurs et amateurs pour devenir ensuite une manifestation à grande dimension notamment après avoir été labelisée par la fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) et inscrite au calendrier international des marathons.

Il a également mis en exergue le caractère multidimensionnel de cette manifestation, allant du sportif, au touristique, au culturel et à l’écologique, annonçant à ce propos que le marathon qui défend depuis quelques années la cause environnementale, tente de collecter des fonds pour la plantation de 54 417 arbres et contribuer au reboisement des forêts incendiées, avec le concours de l’association “Tounes Clean Up“.

S’agissant du nouveau parcours du marathon, les organisateurs ont dévoilé un nouveau point de départ de la course de 42,195 km courses qui sera donné à l’Avenue Mohamed pour passer ensuite par le Lac 0, Lac 1, Lac 2, Carthage, La Goulette et l’arrivée à l’avenue Habib Bourguiba. Les autres courses (le semi-marathon 21,1 km, la course pour tous de le 5 km, outre le “Kids Marathon” partiront du même lieu et emprunteront le même parcours.

“On a voulu apporter des nouveautés à cette nouvelle édition pour devenir plus attractive et plus intéressante”, a pour sa part souligné le président de la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA), Khaled Amara qui a indiqué qu’il s’agit “du seul marathon officiel en Tunisie puisqu’il est inscrit dans le calendrier du championnat national d’athlétisme pour les 42,195 km et servira aux athlètes licenciés d’améliorer leurs classements. Il est mesuré par des experts agréés par la FTA et sécurisé par les agents du ministère de l’Intérieur”.

Le président de la FTA a par ailleurs indiqué que plusieurs athlètes d’élite étrangers notamment des Kenyans qui ont dominé les précédentes éditions, figurent dans la liste des participants à la course de 42,195 km ajoutant qu’une conférence de presse est prévue le 2 décembre prochain pour la présentation des coureurs d’élite engagés.

De son côté, le représentant des ministères de la Jeunesse et des Sports, Mourad Mellouli, a affirmé le soutien de l’autorité de tutelle à ce genre de manifestation qui contribue, a-t-il, à la promotion du sport citoyen et encourage à la pratique du sport.

Pour sa part, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Sofiène Zaag a affirmé que le ministère a validé ce nouveau circuit et va prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser le parcours et assurer la sureté des participants malgré cette conjoncture délicate.