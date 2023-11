Tir à l’arc : La Tunisie décroche une place aux JO de Paris 2024 grâce à Rihab El Walid

La qualification de la Tunisienne Rihab El Walid pour les Jeux Olympiques de Paris-2024 a été le principal évènement ayant marqué les 13e championnats d’Afrique de tir à l’arc qui ont pris fin dimanche à Nabeul, en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports et du président de la fédération tunisienne de la discipline.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’archère tunisienne a exprimé sa joie d’avoir assuré sa qualification au tournoi olympique, pour la deuxième fois de sa carrière, affirmant sa détermination à faire de son mieux pour honorer les couleurs nationales lors des manifestations sportives internationales.

Elle s’est déclarée satisfaite de la médaille de bronze africaine qu’elle vient d’obtenir lors de ces championnats estimant que cette performance est un exploit en lui-même compte tenu du niveau élevé de cette compétition en présence notamment des concurrents égyptiens.

“La caractéristique de l’épreuve de tir classique c’est qu’elle est toujours liée à l’état psychologique et physique de l’archer, ce qui exige une bonne préparation mentale des sportifs d’élite”, a-t-elle souligné.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a indiqué que ces championnats d’Afrique ont connu une grande réussite, de l’avis des chefs des délégations participantes et des dirigeants de la Confédération africaine de tir à l’arc. Il a souligné que la qualification de Rihad Al Walid pour les jeux olympiques constitue un exploit sportif important pour la Tunisie.

“Cela représente une motivation de plus pour promouvoir davantage cette discipline en Tunisie et lui garantir les meilleures conditions de succès”, a ajouté le ministre qui s’est félicité de la participation de 15 pays à ces championnats ce qui témoigne, a-t-il, de la capacité de la Tunisie à réussir les plus grands évènements continentaux et internationaux, d’autant plus que les représentants de la fédération internationale ont été très satisfaits de la bonne organisation.

Pour sa part, Ridha Manai, président de la fédération tunisienne de tir, a souligné que cette 13e édition a connu un grand succès aussi bien au niveau des performances qu’au niveau de l’organisation, en présence d’un record de 94 archers représentant 20 pays.

“Nous sommes capables de mieux faire compte tenu des résultats des participants tunisiens qui se sont bien améliorés grâce au grand travail accompli par les archers et le staff technique national”, a affirmé Manai.

Le dirigeant tunisien a mis l’accent sur la domination des archers égyptiens qui s’explique, a-t-il dit, par le développement de cette discipline en Egypte grâce au soutien et aux moyens mis à sa disposition.

Concernant les résultats de ces championnats qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris-2024 dont un quota de 6 places a été attribué à l’Afrique, la Tunisie a décroché une place grâce à Rihab El Walid, tandis que l’Egypte a obtenu deux places en individuel filles et individuel garcons, l’Afrique du Sud 1 place en individuel garcons et le Tchad 1 place au double mixte.

Les résultats (Arc olympique) :

Individuel filles

Médaille d’or: Jana Ali (Egypte)

Médaille d’argent : Rana Kamel (Egypte)

Médaille de bronze : Rihab El Walid (Tunisie)

Individuel garcons

Médaille d’or : Youssef Tolba (Egypte)

Médaille d’argent : Werner potgieter (Afrique du Sud)

Médaille de bronze : Mohamed Cherif (Egypte)

Double mixte :

Médaille d’or : Maria Martine Abaifouta/Madaye Isreal (Tchad).