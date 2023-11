Face au grand nombre de blessés et faute de moyens, les médecins du territoire palestinien n’ont souvent pas d’autre choix que de pratiquer une amputation. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 1 000 personnes ont été amputées au cours de la guerre. Les amputations concernent principalement les membres inférieurs, mais il y a également eu des amputations de membres supérieurs, de mains et de pieds.

Les amputations ont un impact considérable sur la vie des personnes concernées. Elles nécessitent une rééducation longue et difficile, et elles peuvent entraîner des difficultés à se déplacer, à travailler et à mener une vie normale.

Outre les amputations, la guerre à Gaza a également eu un impact sur la disponibilité des soins de santé. Les hôpitaux ont été endommagés par les bombardements, et les stocks de médicaments et de matériel médical ont été épuisés. Les médecins ont également été contraints de travailler dans des conditions difficiles, avec un manque de personnel et de moyens.

“La guerre a été une catastrophe pour le système de santé de Gaza. Nous avons été contraints de faire des choix difficiles, et nous avons perdu des patients que nous aurions pu sauver si nous avions eu les moyens”, a déclaré un médecin de Gaza.