Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a annoncé le lancement prochainement d’une plateforme digitale multifonctionnelle, baptisée ” Al-Forum “, qui est une plateforme interactive visant à collecter et documenter toute matière digitale se rapportant aux mouvements sociaux et à l’action sociale et citoyenne en général, leur histoire et dynamiques actuelles, et ce de différentes sources dont principalement le FTDES et ses partenaires.

Cette plateforme, lancée dans sa version d’essai le 15 septembre 2023, a pour objectifs de mettre l’accent sur l’espace digital comme espace d’action sociale et de suivre ses dynamiques et interaction avec l’espace public physique. Elle cherche ainsi à se positionner comme un pont entre ces deux espaces complémentaires.

La Plateforme offre une matière digitale variée à tous les acteurs intéressés par les droits humains et les libertés en Tunisie et dans la région afin d’en faire bon usage pour de la recherche scientifique et du travail journalistique ainsi que la production artistique. Cette matière est ainsi disponible à toutes et à tous pour relecture et analyse dans le but d’enrichir le débat public et d’appuyer une culture de dialogue constructif basé sur l’évidence scientifique et l’argumentaire structuré à potentiel de changement positif et d’impact.

La Plateforme porte également l’objectif de rompre avec le discours de stigmatisation des acteurs sociaux et citoyens. Elle offre de même des outils interactifs pour ses membres afin de leur permettre de participer à la production du contenu, au monitoring, et à l’échange. Une application mobile est disponible pour un accès rapide et ciblé à l’information en temps réel.