Le tableau ci-dessous présente le classement des pays possédant des ogives nucléaires, en se basant sur les estimations du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), au 31 janvier 2023.

Il est essentiel de souligner que ces données sont des estimations, car les États en question ne divulguent pas officiellement leurs stocks d’armes nucléaires.

La Russie et les États-Unis demeurent les deux principaux détenteurs d’armes nucléaires, avec respectivement 6 257 et 5 550 ogives. D’autres nations telles que la Chine, la France, le Royaume-Uni, l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord possèdent également des armes nucléaires.

Selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), au 31 janvier 2023, les pays disposant d’ogives nucléaires sont les suivants :

Classement Pays Nombre d’ogives Source 1 Russie 6 257 SIPRI 2 États-Unis 5 550 SIPRI 3 Chine 350 SIPRI 4 France 290 SIPRI 5 Royaume-Uni 225 SIPRI 6 Inde 160 SIPRI 7 Pakistan 160 SIPRI 8 Israël 90 SIPRI 9 Corée du Nord 20-40 SIPRI

(Source : Google BARD)