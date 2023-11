12 startups tunisiennes prendront part au Salon international ” Web Summit “, qui sera organisé à Lisbonne, au Portugal, du 13 au 16 novembre.

La participation tunisienne à ce salon international axé sur l’investissement et l’innovation, permettra aux startups tunisiennes d’exposer et de commercialiser leurs solutions et applications numériques, ainsi que de nouer des relations stratégiques avec de nouveaux investisseurs.

Cette manifestation serait une occasion pour faire connaître le climat de création de startups en Tunisie, lequel est considéré comme l’un des principaux piliers de la stratégie nationale de transition numérique, selon le service communication du ministère des Technologies de la Communication, Sana Youssfi.

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, avait souligné, lundi, lors d’une réunion avec ces 12 start-up, l’impératif de tirer le meilleur parti des opportunités de promotion des solutions tunisiennes, lors de ce genre de rencontres internationales, et ce, d’après un communiqué publié mardi par le département des Technologies de la communication.

Le responsable a, également pris connaissance, lors de cette rencontre, des différents projets et applications innovants tunisiens qui seront présentés à l’occasion de ce salon, tels que l’Internet des objets, la technologie financière, l’agriculture intelligente…

Le Web Summit se présente comme le plus grand rendez-vous technologique au monde, puisqu’il accueille, chaque année, plus de 70 000 participants.