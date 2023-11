La Journée mondiale de la langue arabe 2023, célébrée le 18 décembre, sera placée sous le thème ” L’arabe – La Langue de la Poésie et des Arts “, a annoncé l’Unesco.

Le monde fêtera le onzième anniversaire de la Journée de la langue arabe qui est célébrée depuis 2012. La date du 18 décembre coïncide avec l’adoption, en 1973, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de l’arabe comme sixième langue officielle de l’Organisation.

“La langue arabe est un pilier de la diversité culturelle de l’humanité et l’une des langues les plus parlées au monde, utilisée quotidiennement par plus de 400 millions de personnes”, a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay.

“Dans la diversité de ses formes, classiques ou dialectales, de l’expression orale à la calligraphie poétique, la langue arabe a donné naissance à une esthétique fascinante, dans des domaines aussi variés que l’architecture, la poésie, la philosophie et la chanson … “, lit-on encore dans son message publié sur le site de l’Unesco.

Azoulay a aussi rappelé le rôle de l’Arabe comme ” catalyseur dans la connaissance, en favorisant la diffusion des sciences et philosophies grecques et romaines en l’Europe de la Renaissance. Il a permis un dialogue des cultures le long des routes de la soie, de la côte de l’Inde à la Corne de l’Afrique. ”

A cet égard, on rappelle que le 16e Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (13-18 décembre 2021) avait décidé d’inscrire les arts de la calligraphie arabe : compétences, savoirs et pratiques” sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

On cite aussi le prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe, lancé en 2001, à travers lequel l’UNESCO récompense chaque année des organisations ou à des individus, l’un du monde arabe et l’autre d’un pays non-arabe, ayant apporté une contribution significative au développement, à la diffusion et à la promotion de la culture arabe dans le monde.

Trois Tunisiens sont parmi ses lauréats (ex aequo) dont le chercheur et universitaire Abdelwaheb Bouhdiba (2004), le calligraphe El Seed (2016) et la chercheuse et directrice de son Hajer Ben Boubaker (2022).

Les Journées des langues de l’ONU visent à promouvoir et à célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle, ainsi que l’égalité de toutes les langues officielles utilisées par l’Organisation et ses institutions : l’anglais (23 avril), l’arabe (18 décembre), le chinois (12 novembre), l’espagnol (12 octobre), le français (20 mars), et le russe (6 juin).