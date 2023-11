Les prévisions météorologiques pour aujourd’hui, lundi 6 novembre 2023, prévoient un temps ensoleillé avec quelques nuages passagers sur la plupart des régions de la Tunisie.

Les températures maximales seront comprises entre 24 et 29 °C dans le nord et le centre, entre 30 et 34 °C dans le sud et aux alentours de 20 °C dans les hauteurs.

Le vent soufflera modérément, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h. La mer sera agitée.