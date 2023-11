Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé son horreur face au bombardement de l’armée d’occupation israélienne contre un convoi d’ambulances à Gaza, qui a causé de nombreuses victimes palestiniennes et blessés.

Le convoi, composé de cinq ambulances, a été pris pour cible devant l’hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, et une seconde ambulance a été touchée à environ un kilomètre de l’hôpital. Ces ambulances transportaient des blessés en route pour être hospitalisés en Égypte. Au moins quinze Palestiniens ont perdu la vie, et plus de 30 ont été blessés. Le Croissant-Rouge a souligné que le ciblage délibéré des équipes médicales constituait une grave violation de la Convention de Genève.

Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est dit profondément choqué, soulignant que patients, soignants, établissements de santé et ambulances doivent être protégés en tout temps. La coordinatrice de l’humanitaire de l’ONU dans les Territoires palestiniens occupés, Lynn Hastings, s’est également dit alarmée par le fait que la frappe israélienne a visé des patients évacués pour leur sécurité.

Depuis le début de l’agression israélienne contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée, plus de 9.299 Palestiniens ont perdu la vie, et plus de 25.000 ont été blessés. Ces chiffres sont effrayants et reflètent l’ampleur de la tragédie en cours dans la région.