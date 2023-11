Alpha Hyundai Motor est fier d’annoncer le lancement du tout nouveau Tucson Top Grade dans sa finition Hybride, une nouveauté captivante à notre gamme de véhicules primés. Conçu pour les amateurs de technologie, les passionnés d’automobiles et les adeptes de confort, le Tucson Top Grade Hybride offre une expérience de conduite exceptionnelle, alliant puissance et élégance.

Avec une puissance fiscale de 9 CV et une puissance réelle impressionnante de 230 CV DIN, le Tucson Top Grade Hybride est prêt à conquérir les routes avec style. Son design extérieur séduisant est complété par des fonctionnalités de pointe, y compris un toit ouvrant panoramique, des jantes alu de 19 pouces, un éclairage Full LED avant et des feux de route intelligents.

Ce véhicule hybride innovant est équipé de fonctionnalités de sécurité de pointe, garantissant une conduite sûre et sécurisée à tout moment. En plus du système de caméra à 360 degrés, du détecteur d’angles morts et du système de détection d’obstacles à l’avant, il intègre désormais l’Assistance au Suivi de Voie (LKA), qui surveille et corrige activement la trajectoire du véhicule pour une conduite stable, même dans les conditions les plus difficiles. De plus le Maintien dans la Voie (LFA), ajuste et centre automatiquement la direction, offrant ainsi une expérience de conduite détendue sur autoroutes et routes sinueuses. Ces fonctionnalités avancées font du Tucson Top Grade Hybride un choix exceptionnel pour les conducteurs soucieux de leur sécurité routière.

L’intérieur du Tucson Top Grade Hybride est tout aussi impressionnant, les passagers peuvent profiter d’une ambiance de luxe et ce dans tous les sens du terme avec des sièges en cuir, un tableau de bord en cuir et un système audio BOSE haut de gamme. De plus, le véhicule est équipé d’un système multimédia et de navigation avec un écran tactile couleur de 10,25 pouces, une connectivité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un chargeur sans fil compatible avec tous les terminaux GSM.

Le Tucson Top Grade Hybride n’est pas seulement élégant et technologiquement avancé, il est également économique. Avec une garantie de 5 ans ou 100 000 KM et une consommation de carburant réduite grâce à sa technologie hybride de pointe, ce véhicule respecte les normes environnementales, mais aussi le pouvoir d’achat des conducteurs.

“Le Tucson Top Grade Hybride représente l’essence même de l’innovation et de l’ingénierie de pointe de Hyundai,” a déclaré M. Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor. “Nous sommes convaincus que ce véhicule répondra aux attentes légitimes de nos clients, offrant non seulement une conduite exceptionnelle, mais aussi un niveau de confort, luxeet de sécurité auquel nos clients sont en droit de s’attendre.”

Le Tucson Top Grade Hybride est disponible à partir de 169 950 DT. Ne manquez pas l’opportunité de vivre l’expérience de conduite ultime. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web ou contacter votre concessionnaire Hyundai le plus proche.

À propos de Alpha Hyundai Motor

Alpha Hyundai Motor est un acteur majeur sur le marché automobile tunisien avec 20 agences réparties sur l’ensemble des régions tunisiennes. La société offre une large gamme de véhicules intéressant tous les budgets, tout en garantissant une qualité exceptionnelle et un service client de premier ordre. Alpha Hyundai Motor est fier d’avoir été élu Service Client de l’année en 2022 et 2023, démontrant son engagement envers l’excellence dans le service à la clientèle. La société est également reconnue pour son respect des droits du consommateur et a reçu le prix d’encouragement de l’Ambassadeur de la Corée du Sud en Tunisie pour le meilleur partenariat en Tunisie.