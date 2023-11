L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) a lancé le deuxième appel à contribution artistique pour l’illustration du prochain numéro de “La Lettre” (n°35) qui portera sur le féminisme dans la recherche.

A travers cette publication, l’IRMC propose de mettre en avant le travail d’artiste en lien avec la thématique scientifique de “La Lettre”, qui sera l’occasion de poursuivre un partenariat entre l’art et la recherche, selon l’IRMC.

Le support de la production peut être une illustration, une photographie d’une des œuvres plastiques du candidat ou une photographie originale. La production artistique pourra autant traiter le thème sur un mode réaliste, que laisser libre cours à la sensibilité personnelle de l’artiste (art abstrait, représentations minimalistes, etc.) Le format est également libre (pleine page, demi-page, portrait ou paysage). Cinq productions artistiques seront sélectionnées, dont une pour la première de couverture. La date limite de la réception des productions artistiques est fixée pour le 24 novembre prochain

La Lettre de l‘IRMC qui sera publiée dans son 35ème numéro le 5 décembre 2023, est une publication scientifique éditée par l’IRMC depuis 2004, et au format exclusivement électronique depuis 2022. Semestrielle, “La Lettre” propose un dossier thématique portant sur les objets de recherche contemporains traités par les chercheur·es permanent·es et associé·es à l’IRMC. Ce format, d’un intérêt scientifique renforcé, permettra aux chercheur·es, doctorant·es et postdoctorant·es, de donner une meilleure visibilité à leurs travaux.