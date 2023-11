Une séance de travail tenue hier mercredi au ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, a été consacrée au suivi de l’état d’avancement des nouveaux centres de formation professionnelle dont l’ouverture est prévue au cours de l’année de formation 2023-2024, dans le but de résoudre les problèmes et de trouver des solutions appropriées.

Selon un communiqué publié jeudi par le département, la séance a porté sur le suivi de la situation des centres de la formation professionnelle de Kébili, de Sidi Mansour à Sfax et des écoles de la deuxième chance de Kairouan et de Sousse.

La réunion a également constitué l’occasion de suivre les derniers préparatifs pour l’ouverture du reste des centres et de résoudre les problèmes qui ont retardé le démarrage de la formation dans ces centres, dont particulièrement ceux relatifs à l’achèvement de l’acquisition des équipements nécessaires et à la formation des formateurs.

Le chef du cabinet, AbdelKader Jamali, a souligné, à cette occasion, la nécessité d’examiner toutes les solutions permettant de garantir les meilleures conditions à l’ouverture des centres dans les délais et à la formation des apprentis.