Des journées portes ouvertes de formation professionnelle sont organisées dans le gouvernorat de Médenine dans le cadre du projet Helma supervisé par l’Organisation de Migration Internationale (OIM) et financé par le ministère italien de coopération et des affaires étrangères.

Lancé dans plusieurs gouvernorats du pays, le projet Helma (Rêve) a pour objectif de préserver les jeunes menacés par la migration clandestine par l’insertion et la formation professionnelle, a fait savoir à la TAP la directrice du projet Mouna Bennour.

Dans ce contexte, plus de 400 jeunes de la région ont été enregistrés dans la base de données du programme Helma en vue de profiter des formations proposées par l’agence tunisienne de la formation professionnelle.

Lancé en 2021 dans les gouvernorats de Mahdia et Sfax, le projet Helma a permis à plus de 300 jeunes d’intégrer la formation professionnelle publique , 75 jeunes ont intégré la formation professionnelle privée en plus d’accompagner 30 jeunes à lancer leurs propres projets.