Retour en photos sur la conférence organisée par le Conseil Bancaire et Financier sur le thème « Le futur des technologies bancaires et la nouvelle norme ESG 1000 », le jeudi 26 octobre 2023 au siège du CBF, en présence des responsables Risque, RSE-ESG, conformité et IT des banques et des établissements financiers.

Lors de l’événement, Charles André, Président de la société canadienne EZO, a présenté le futur du monde bancaire grâce à une utilisation responsable des nouvelles technologies tout en respectant l’éthique et la transparence. Ces technologies permettraient d’alléger les frais et difficultés pour les transactions.

Christian Levesque, Senior Advisor en gouvernance et Leader Forensic Afrique francophone chez Deloitte, et Président de Global ETHIX, a présenté la future norme en matière de RSE, ESG 1000. Les discussions ont porté sur l’importance de l’éthique financière.