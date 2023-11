La 19ème édition des “Journées d’Hadrumet de l’art du comédien”, programmée du 31 octobre au 4 novembre, a démarré mardi au Centre Culturel de Sousse.

Le spectacle d’ouverture intitulé ” kom Lelkhouloud” est écrit et mis en scène par Marouen Rezgui. La soirée continue avec la pièce ” Caligula 2″ de Fadhel Jaziri qui est une production du Théâtre national tunisien (TNT).

Les autres pièces au programme sont; “Mayraouech” de Mohamed Mounir Ergui (Centre National des arts de la Marionnette), “Hadith Ettraken” de Saber Hammi (Centre des Arts Scéniques et dramatiques de Kairouan) et “Le quatrième pouvoir” de Abdelkader Ben Said.

Prévues quotidiennement à 18 heures, les représentations théâtrales sont suivies de séances-débat et d’ateliers de formation.