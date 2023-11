La Fédération tunisienne de tir a annoncé la participation de 100 sportifs originaires de 20 pays à la 13e édition du championnat d’Afrique de tir à l’arc, qualificative pour les JO de Paris 2024, et qu’accueillera la ville de Nabeul en Tunisie du 7 au 12 novembre prochain.

Le président de l’instance tunisienne de Tir, Ridha Manai, a lors d’une conférence de presse tenue mardi à la maison des fédérations, assuré que cette édition sera particulièrement disputée et verra à niveau élevé dans les rangs des sportifs engagés, notamment, chez les sélections d’Egypte, d’Algérie, du Maroc et d’Afrique du Sud et compte tenu de l’enjeu, à savoir, la qualification aux JO de Paris.

Et de préciser que le championnat d’Afrique se déroulera en présence d’imminentes personnalités, à l’instar du président de la confédération africaine du tir l’arc, Tarek Amiri, du président de la Confédération africaine de tir, Hazem Hosni et des secrétaires généraux des Fédérations internationale et asiatique de la discipline.

De son côté, le directeur technique de la fédération tunisienne, Abdelmajid Belhassan, a indiqué que la Tunisie sera représentée par 7 tireurs dont Mohamed Hammed et Rihab Oualid qui figurent parmi les meilleurs espoirs et les plus proches de décrocher un billet pour Paris.

Selon le DTN, ces deux tireurs s’ils parviennent à atteindre la finale du championnat d’Afrique, ils auront logiquement validé leurs billets pour les JO 2024.