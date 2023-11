Une plateforme nationale dédiée au crowdfunding (financement participatif) a été officiellement lancée, mardi, lors d’un forum national sur le crowdfunding, organisé à Tunis.

Le directeur général de l’APII, Amor Bouzaouada, a indiqué à cette occasion, que ce projet, soutenu par Expertise France et mis en œuvre par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, permettra aux porteurs de projets d’avoir accès au financement via le digital.

Selon lui, ce financement peut être effectué sous forme de dons, de prêts ou d’investissements, mais contrairement aux moyens de financement classique, le crowfunding ne nécessite pas de garanties.

Et de préciser que la plateforme nationale qui vient d’être lancée, fournit les données nécessaires sur mécanisme de financement. Les porteurs de projets sont appelés à soumettre leurs idées en ligne afin d’attirer les investisseurs nationaux ou étrangers.

Les plateformes de crowdfunding sont mises en ligne par des sociétés contrôlées par les trois autorités de contrôle : la Banque centrale, le Conseil du Marché financier et l’Autorité de contrôle de la microfinance en Tunisie, afin de lutter contre le blanchiment d’argent. De son côté, la cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Ahlem Béji Sayeb a estimé que le crowfunding permet d’apporter une réponse aux défis socio-économiques en Tunisie et offre la possibilité de financer tout type de projet.

D’après elle, le financement participatif est devenu un outil pour financer aussi bien le développement que les startups et pour mobiliser des ressources notamment celles des Tunisiens établis à l’étranger.

Cet outil, a-t-elle dit, permet à la diaspora tunisienne de contribuer au développement du pays et de booster l’investissement.

A préciser que le crowdfunding est une méthode alternative de financement qui permet à un porteur de projet de proposer, via des plateformes numériques, à un grand nombre de personnes (contributeurs ou investisseurs) de financer son projet ou son entreprise.