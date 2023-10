Un Forum annuel dédié au crowdfunding se tiendra pour la première fois, le 31 octobre courant à Tunis, à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et avec l’appui des ministères des Finances, de l’Industrie et de l’Economie.

Organisé en collaboration avec le projet “Innov’i” et en partenariat avec la Banque Centrale de la Tunisie, l’Autorité du Marché de la Microfinance et le Conseil du Marché Financier, ce forum offrira l’occasion de discuter du cadre réglementaire du Crowdfunding en Tunisie, ses perspectives et enjeux, indique l’APII sur son site.

Il sera aussi question de débattre des conditions préalables pour réussir le Crowdfunding en Tunisie et abordera des thématiques du Crowdfunding qui peuvent concerner le contexte tunisien à l’avenir. Pour introduire davantage le Crowdfunding, 4 ateliers seront organisés en parallèle des conférences.

Animés par des experts nationaux et internationaux, ces ateliers vont concerner les 3 types du Crowdfunding (Crowdfunding lending, Crowdfunding equity, Crowdfunding dons) et les concepts de base et procédures. En marge de ce Forum, un Hackathon “Crowdfunding Tunisia” sera organisé le 28 et 29 octobre 2023, à l’initiative de l’APII. L’objectif étant de développer des solutions numériques de manière collaborative et ce afin d’apporter des solutions à des challenges proposés par l’APII.

Ce Hackathon vise à rendre accessible l’activité de crowdfunding dans les gouvernorats tunisiens, faire du Crowdfunding un accélérateur d’entrepreneuriat pour la jeunesse et développer l’investissement citoyen dans les régions.

Le Crowdfunding est une innovation financière permettant de financer des projets en mobilisant l’épargne de particuliers via des plateformes sur internet.