Lors d’une réunion virtuelle, les ministres des finances de l’Afrique ont discuté de réformes politiques et institutionnelles visant à mobiliser 30 milliards de dollars supplémentaires chaque année pour le secteur de l’eau et de l’assainissement. L’événement, organisé par Assainissement et Eau pour Tous (SWA), l’UNICEF et le Conseil des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW), a réuni plus de 50 ministres des finances et du secteur, ainsi que des partenaires du développement.

L’objectif est de combler le déficit d’investissement dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique, où le financement actuel est loin de répondre aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Chaque année, l’Afrique subsaharienne perd près de 170 milliards de dollars, soit environ 5 % de son PIB, en raison de problèmes liés à l’eau, à sa contamination et à l’absence d’assainissement.

De plus, les effets des changements climatiques liés à l’eau pourraient coûter jusqu’à 50 milliards de dollars par an aux nations africaines d’ici la moitié du siècle. Cependant, chaque dollar investi dans des solutions d’eau et d’assainissement résistantes au climat en Afrique rapporte au moins 7 dollars.

Pour remédier à cette situation, les ministres des finances ont examiné plusieurs approches, notamment l’augmentation des allocations budgétaires nationales pour l’eau et l’assainissement, des partenariats avec des banques de développement pour un financement à long terme, l’assurance d’un financement adéquat pour un assainissement sûr, l’investissement dans des infrastructures résistantes au climat et la réduction de la dette.

Les organisateurs de la réunion ont appelé les participants à mettre en avant la volonté politique et à considérer l’investissement dans l’eau et l’assainissement comme un moyen de favoriser la croissance économique, d’améliorer la santé publique et de réduire les inégalités. Catarina de Albuquerque, PDG de SWA, a souligné l’importance de la priorité accordée à l’eau et à l’assainissement dans les budgets et les programmes politiques des gouvernements, saluant l’engagement des ministres des finances en ce sens.