Le ministère de la famille de la femme de l’enfance et des personnes âgées, a entamé récemment la réalisation d’une série de session de formation en matière de gestion des projets au profit des bénéficiaires du programme d’autonomisation économique des femmes et des filles ouvrières dans le secteur agricole, dans son expérience pilote dans les gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid.

Dans un communiqué rendu public par le ministère, ces sessions de formation ont pour objectif de fournir un accompagnement et un appui aux bénéficiaires afin de les aider à migrer du secteur non structuré au secteur structuré.

La première session de formation axée sur l’investissement dans le secteur agricole, a été organisée à l’initiative du commissariat régional de la femme à Sidi Bouzid en coopération avec le commissariat régional de développement agricole au profit des bénéficiaires dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

L’objectif était de valoriser les compétences des femmes ouvrières agricoles et garantir la pérennité de leur projet. La deuxième phase de ce programme de formation est prévue prochainement et s’étalera sur 5 jours, dans le but d’encourager les ouvrières agricoles à adopter les meilleures méthodes pour réaliser une bonne production. La troisième étape, d’une durée de 5 jours sera consacrée à l’application des meilleures pratiques dans le secteur agricole, a notamment précisé la même source.