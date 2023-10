Le ministère de la famille, de l’enfance et des personnes âgées a approuvé de financer la création de 40 projets à Kasserine, Sousse, Monastir, Ben Arous, la Manouba, Kébili et Sfax dans le cadre du programme “Samida”, moyennant 520 mille dinars environ, selon un communiqué du ministère.

Présidant, lundi, la réunion du comité de pilotage du programme d’autonomisation économique des femmes victimes et menacées de violences, “Samida”, la ministre de la famille, Amal Belhaj Moussa a fait savoir que des comités régionaux comprenant les gouvernorats précités ont soumis au comité de pilotage 69 dossiers dont 40 ont été acceptées.

Elle a indiqué que les projets approuvés portent, notamment, sur les secteurs suivants : informatique, création de crèches, de petits projets agricoles, pâtisserie, coiffure et esthétique et vente de produits alimentaires avec un financement de 5 mille et 20 mille dinars, selon la nature du projet.

Le ministère de la famille a mobilisé, en 2023, des fonds d’une valeur d’environ un million de dinars pour le programme Samida qui permet aux femmes victimes de violences de lancer des petits projets pour les aider à accéder à l’indépendance financière.

Ce programme fournit des moyens de subsistance aux femmes victimes de violences pour les autonomiser économiquement en leur fournissant une formation professionnelle et les équipements nécessaires au lancement de leurs projets, avec une valeur de financement comprise entre 5 mille et 20 mille dinars, selon la valeur du projet.

Il convient de noter que le ministère de la famille a lancé le programme Samida, le premier du genre au niveau national et dans le monde arabe, le 7 mars 2023, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, et ce dans le cadre des efforts visant à renforcer le rôle social de l’Etat au profit des groupes les plus vulnérables.