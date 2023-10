Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a passé en revue, samedi, à Tataouine, les mesures prises, lors des séances de travail ministérielles, organisées durant les mois de juin et juillet 2023, en vue de soutenir le secteur de l’artisanat, et de mettre en place un Organisme de gestion de destination (DMO) dédié à la promotion du tourisme saharien.

Présidant le Conseil régional du Tourisme à Tataouine, Belhassine a indiqué que cet organisme veillera à la restructuration et à la promotion de cette filière, dans le cadre d’un partenariat public-privé, ainsi qu’à l’incitation à renforcer les investissements alloués à ce secteur, tout en œuvrant à réviser les textes juridiques en la matière.” Nous voulons instaurer un tourisme saharien responsable et durable “, a-t-il noté, réitérant l’impératif d’assurer une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes, lors de la réalisation de ce projet.

Les participants à cette rencontre ont pointé de doigt les difficultés entravant l’activité touristique dans la région, notamment la complexité des procédures, et la capacité d’hébergement touristique très limitée, ne dépassant pas les 600 lits.

Ils ont appelé, en outre, à l’augmentation des fonds alloués par le ministère aux communes touristiques afin qu’elles puissent mener à bien leur mission dans la promotion touristique.

Il convient de noter que le ministre du Tourisme a visité, à cette occasion, deux nouvelles unités, dont la première est située à Ksar Ouled Debbab, (environ 10 km au sud de la ville de Tataouine), et la seconde implantée à Ksar Haddada, (environ 5 km de la ville de Ghomrassen).