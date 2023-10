Une exposition permanente en ligne sera visible tout au long de l’année, avec un renouvellement mensuel du catalogue, informe la Galerie Alexandre Roubtzoff. Avec une sélection de 60 œuvres de 14 artistes, à la fois des talents émergents et des noms connus, l’exposition virtuelle offre l’occasion d’explorer des œuvres mettant en lumière la diversité et la vitalité de la scène artistique contemporaine tunisienne, à travers des peintures expressives et des sculptures novatrices, chacune reflétant des thèmes variés, de l’identité culturelle à l’expérimentation formelle.

Pour cette immersion dans l’art contemporain, sont proposées des oeuvres reflétant des tendances artistiques variées à découvrir à travers des fiches techniques détaillées de chaque œuvre, accompagnées de biographies des artistes.

Les oeuvres, -acryliques sur toile, et sur sac de ciment, des techniques mixte (sur carton, sur papier, sur toile), du fusain et spry sur toile, sculptures en résine et en bronze-, sont signées par 14 artistes :