Près de 3700 jeunes ont bénéficié jusqu’à ce jour d’une formation professionnelle dans le cadre du programme “Takwin”, lancé par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle en novembre 2021, avec un taux d’intégration dans le marché du travail estimé entre 65% et 85%.

Le directeur exécutif de l’organisation Suisscontact, bureau de Tunis, Hamda Zeramdini, a indiqué vendredi dans une déclaration à la TAP, que le programme de formation est financé par l’ambassade Suisse en Tunisie moyennant une enveloppe de 9.20 millions de dinars.

Il a précisé en marge de la tenue à Tunis de la réunion du comité de pilotage du Takwin, que ce programme a pour objectif l’amélioration de l’employabilité des jeunes parmi les diplômés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de 4 processus de formation complémentaire dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, des services et du tourisme ainsi que de l’artisanat.

Selon le chef de cabinet de ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, Abdelkader Jammali, le programme vise la formation de 11500 jeunes et à faire bénéficier les diplômés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur des sessions de formation complémentaire à court terme adaptées aux besoins du marché du travail et des entreprises. La réunion du comité de pilotage du programme Takwin a été consacrée à l’évaluation des étapes réalisées et la proposition des mécanismes susceptibles de surmonter les difficultés rencontrées.