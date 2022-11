Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ont convenu d’organiser conjointement un workshop sur la promotion du secteur de la formation professionnelle en Tunisie.

Lors d’une réunion, mercredi 3 novembre au siège du département à Tunis, avec la responsable du secteur de l’enseignement au bureau de l’UNESCO pour les pays du Maghreb, Hélène Guiol, le ministre de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a souligné l’importance du partenariat bilatéral dans le cadre d’une approche structurelle stratégique basée sur la qualité et le respect des normes internationales afin de développer le secteur et attirer le plus grand nombre de stagiaires.

De son côté, Hélène Guiol s’est félicitée du rapprochement des orientations entre l’organisation et le ministère notamment en ce qui concerne le renforcement des compétences et le développement des moyens pour l’éducation à la citoyenneté et aux médias.

A cette occasion, le ministre a présenté les grandes lignes du programme d’action du département et les orientations du gouvernement pour promouvoir la formation professionnelle et améliorer son attractivité à travers le développement de la gouvernance et des offres de formation selon les spécialités demandées sur le marché de l’emploi.