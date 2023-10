Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a abordé la réforme du système de subventions lors de la présentation du projet de loi de finances rectificatif 2023. Cette réforme est considérée comme complexe et sensible, liée au processus de numérisation visant à collecter et centraliser des données pour un ciblage plus précis des bénéficiaires des aides financières de l’État. Le but est de passer d’un système de subventions généralisé à un système ciblé.

La mise en place d’une identification statistique via une carte nationale d’éligibilité est une condition essentielle pour lancer cette réforme, en plus du déploiement d’un nouveau système national de solidarité et de services sociaux. Le ministre des Finances a annoncé que son département disposera d’un data center le 15 décembre prochain pour faciliter ce processus.

La révision de la politique des subventions, prévue initialement pour le deuxième semestre 2021, est un enjeu important, car elle vise à corriger les inégalités et à cibler les citoyens ayant le plus besoin de soutien financier. Le ministre a souligné la complexité de cette réforme, notamment en période de hausse des prix et d’inflation, où le pouvoir d’achat des Algériens est une préoccupation majeure du gouvernement.

Le Premier ministre a récemment annoncé une augmentation des transferts sociaux en 2024, avec une croissance significative par rapport à 2023. Ces transferts sont destinés aux subventions des produits de consommation courante, ainsi qu’à l’extension des réseaux électriques et gaziers pour les populations. Une partie de ces fonds sera également allouée aux programmes d’aide au logement, avec une mobilisation importante pour le logement rural. Entre 2021 et 2024, ces transferts sociaux ont augmenté de près de 48%.