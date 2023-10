La société les Ciments de Bizerte publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème Trimestre 2023.

1. INVESTISSEMENTS :

La société a continué le suivi de ses investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau pour garantir la continuité d’exploitation.

2. PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

La production du clinker durant le 3ème trimestre 2023 a enregistré une diminution de 74.150 tonnes soit – 60.11 % par rapport à la même période de l’année 2022.

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE durant le 3ème trimestre 2023 est de 91.816 tonnes, cette production a diminué de – 60.680 tonnes par rapport à la même période de l’année 2022 qui était de 152.496 tonnes soit une régression de – 39.79%.

La production de la chaux durant le 3ème trimestre 2023 est presque stable a connu une diminution de – 10.01% soit une diminution de 125 tonnes par rapport à la production de la même période de l’année 2022. Cette baisse est due au manque de la demande de la chaux constatée sur le marché nationale et au niveau du secteur.

Il est à signaler que la production des ciments et de la chaux est en fonction de la demande et que les quantités produites ont été réalisées sur cette base. La production du ciment et de la chaux est en corrélation directe avec les quantités vendues.

Le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte durant le 3 ème trimestre 2023 a diminué de – 11.408.460DT soit -32.81% par rapport à la même période 2022 passants de 34.766.487DT à 23.358.027DT en 2023.

Le chiffre d’affaires total de la Société Les Ciments de Bizerte durant le 3ème trimestre 2023 a connu une diminution de 11 408 460DT soit – 33.22% suite à l’absence de l’export résultant de l’incident survenu au pont mobile de Bizerte qui a causé une suspension du

trafic maritime au port de Bizerte. De même la demande des liants sur le marché local a poursuivi sa régression pour tout le secteur et pour la société.

La panne survenue sur le pont mobile a impacté la société quant à l’importation du coke de pétrole unique énergie calorifique et les revenus provenant du déchargement du coke de pétrole pour les entreprises du secteur.

Malgré la suspension du trafic maritime au port de Bizerte causé par la panne du pont mobile depuis le 26/07/2023 et durant le 3ème trimestre de l’année 2023, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 852.023 DT, suite aux déchargements de quatre (04) navires d’une quantité global de 71.000 tonnes.

3. L’ENDETTEMENT:

Malgré les difficultés financières, la société continue à honorer ses engagements envers ses fournisseurs, aussi la société continue a remboursé ses crédits à moyen terme et de réduire son endettement de 4.532.876DT pour passer de 136 .096 .046DT jusqu’au 30/06/2023 a 131.563.170DT jusqu’au 30/09/2023.

Aussi Les crédits de gestion ont diminué de 3.671.326DT par rapport au 2er trimestre 2023 pour passer de 33.268.509 DT au 30/06/2023 à 29.597.183DT le 30/09/2023.

4. PERSPECTIVES :

Les perspectives du quatrième trimestre 2023 se présentent comme suit :

– L’augmentation de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande.

– Maitriser les couts de production et de distribution.

– Améliorer sa part sur le marché local.

– La réalisation de ses investissements prévus au budget.

– Maintenir un climat social serein où règne la confiance et le sentiment d’appartenance.

– Réaliser les recrutements prévus pour promouvoir le facteur humain.

– Diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Lybie.

– Rentabilisation des installations du quai par l’export du clinker et ciment en vrac.

– Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.