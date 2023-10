Ses portraits sont des histoires de vie, des fragments d’amitié qu’elle a réussi à tisser avec des milliers de morceaux de verre pour réaliser ses œuvres de mico-mosaique. Elle les réalise suite à une situation qui la touche dans son Environnement proche ou lointain, et une émotion qu’elle ressent au plus profond d’elle-même. C’est l’artiste mosaiste autodidacte Fatma Amroussi. Native et fille du Cap Bon, elle sera présente à Tunis avec des œuvres qu’elle a réalisé dans un geste de solidarité avec le peuple palestinien.

Du 23 au 27 octobre 2023, la Cité de la culture Chedly Klibi accueillera son exposition baptisée ” Mon sang est palestinien ” à travers laquelle elle invite à se rappeler certains symboles qui ont marqué les esprits durant toutes ces longues années de la lutte palestinienne.

Les œuvres qui seront exposées sont des clins d’œil artistiques notamment à la militante palestinienne Dalal Mughrabi, l’enfant prisonnier Ahmad Manasra, la militante américaine pro-palestinienne Rachel Corrie, le prisonnier Abdullah al- Barghouthi ainsi qu’à un certain nombre de martyrs comme l’enfant prisonnier Razan Najjar, le médecin Abdullah al-Asaad Abdul Karim, l’enfant martyr Hamza Nasser et la petite nourrisson Iman Hajou.

Le vernissage est prévu lundi 23 octobre 2023 à 16H00 à la cité de la culture en présence de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi.