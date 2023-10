L’ONU a adopté plus de 200 résolutions relatives au conflit israélo-arabe. Parmi les plus importantes, on compte :

La résolution 181, adoptée le 29 novembre 1947, préconisait la partition de la Palestine en deux États, un juif et un arabe. Cette résolution a été acceptée par les dirigeants juifs, mais rejetée par les dirigeants arabes.

La résolution 242, adoptée le 22 novembre 1967, à la suite de la guerre des Six Jours, appelle à un retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés en 1967, en échange de la reconnaissance de l'État d'Israël par les États arabes. Cette résolution est considérée comme le fondement du processus de paix au Proche-Orient.

La résolution 338, adoptée le 22 octobre 1973, à la suite de la guerre du Kippour, appelle à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations de paix.

La résolution 425, adoptée le 19 mars 1978, à la suite de l'invasion du Liban par l'armée israélienne, appelle à un retrait des forces israéliennes du Liban.

La résolution 465, adoptée le 1er mars 1980, condamne la construction de colonies israéliennes dans les territoires occupés.

La résolution 605, adoptée le 15 décembre 1987, condamne les violences israéliennes contre les Palestiniens.

La résolution 687, adoptée le 3 avril 1991, à la suite de la guerre du Golfe, prévoit le retrait des forces israéliennes du sud du Liban.

La résolution 1397, adoptée le 12 mars 2002, réaffirme la solution à deux États et appelle à la reprise des négociations de paix.

La résolution 1515, adoptée le 30 novembre 2003, appelle à la création d'un État palestinien indépendant et viable.

La résolution 1810, adoptée le 23 janvier 2008, condamne la violence et appelle à la reprise des négociations de paix.

La résolution 2334, adoptée le 23 décembre 2016, considère que les colonies israéliennes dans les territoires occupés sont illégales et appelle à leur démantèlement.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité ou à une large majorité, mais elles n’ont pas été appliquées. Le conflit israélo-arabe est un conflit complexe et difficile, qui a ses racines dans l’histoire et la religion. Il est difficile de voir comment il pourra être résolu, tant que les deux parties ne seront pas prêtes à faire des concessions.

(Source : IA Bard)