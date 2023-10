La météo Tunisie prévoit un temps doux et ensoleillé pour le dimanche 22 octobre 2023.

Matinée

Les températures seront douces sur les côtes, avec des maximales comprises entre 23 et 27 degrés Celsius. Dans le nord du pays, les températures descendront à 20 degrés Celsius. Dans l’extrême sud, la température maximale pourrait atteindre 32 degrés Celsius.

Après-midi

Les températures augmenteront dans l’après-midi, avec des maximales comprises entre 25 et 30 degrés Celsius dans le nord et le centre du pays. Dans le sud, les températures devraient atteindre les 35 degrés Celsius, et 38 degrés Celsius dans la région de Tataouine.

Soir

Les températures baisseront en soirée, avec des minimales comprises entre 17 et 27 degrés Celsius.