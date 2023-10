Hausse continue des prix de location des appartements, d’après une étude de l’agence Mubawab, les prix de location des appartements au niveau national ont connu une augmentation constante au cours des dernières années.

Il est probable que ces tarifs continuent de grimper, à la suite d’une éventuelle revue à la hausse de la TVA liée à l’achat des biens immobiliers neufs, prévue par la loi de finances 2024.

En effet, malgré les incertitudes entourant l’avenir de l’industrie de la construction en Tunisie et les signaux mitigés concernant la hausse des prix des matériaux de construction, le développement potentiel de ce secteur dépendra largement de la situation socio-économique du pays et de la stabilité des prix des matières premières. Cependant, les experts du secteur restent attentifs en attendant un éventuel changement de cap qui pourrait influencer la situation.

Parallèlement on assiste à une baisse des superficies des appartements à l’offre et à la demande Au sein du tissu citadin immobilier florissant de Tunisie, notre étude révèle des préférences pour des habitations à la fois fonctionnelles et accueillante. Parmi cette diversité d’offres immobilières, une tendance marquée émerge en faveur d’aménagements pratiques et compacts, notamment les logements de type S+2 et même S+1.

Cette préférence pour ces deux typologies en particulier, reflète une tendance de construction qui privilégie les surfaces moyennes en raison de la hausse des coûts mais aussi d’une forte demande.