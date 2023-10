La 2ème édition du Salon International de la Transition Energétique “SITE 202 3” se tiendra du 25 au 27 octobre 2023 au siège de l’UTICA, à l’initiative de la Chambre Syndicale du photovoltaïque (CSPV), en partenariat avec la Société de Gestion de la Technopôle de Borj Cedria avec l’appui des projets du programme Energie et Climat de la GIZ.

Ce deuxième rendez-vous qui fédèrera les acteurs clés nationaux et internationaux du secteur énergétique, vise à booster la transition énergétique, favoriser les partenariats et faire connaître les technologies, les innovations et les opportunités de financement, indique un communiqué de la CSPV.

Une variété d’exposants, une série de conférences thématiques, une table ronde et un atelier technique sont au programme de cette édition.

Des aspects stratégiques, politiques, techniques et financiers, seront abordés lors des conférences par les professionnels des secteurs de l’énergie et de la finance avec la participation active de la société civile et des centres de formation techniques.

Les principaux thèmes qui seront débattus concernent les réalisations et les défis des secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, les innovations du secteur, le stockage de l’énergie, la mobilité électrique, le financement de la transition énergétique.

En marge du “SITE 2023”, le grand public aura l’occasion de rencontrer, dans un même espace d’exposition, les différents acteurs de la chaine de valeur du secteur de l’énergie, notamment les institutions publiques, les installeurs, les distributeurs et les fabricants des équipements d’énergies renouvelables.

La Tunisie a révisé son ambition quant à la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 35% au lieu de 30% en 2030. L’objectif recherché est d’installer une capacité d’énergies renouvelables de 8530 MW d’ici 2035 pour la production d’électricité. L’efficacité énergétique, couplée au recours massif aux énergies renouvelables sont les premiers axes sur lesquels mise le pays pour accentuer la maitrise de la demande d’énergie primaire.