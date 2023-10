Le plan d’eau du Lac de Tunis abritera du 23 au 26 octobre courant les qualifications africaines pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris-2024 et le 15e championnat d’Afrique d’aviron, avec la participation de 168 rameurs représentant 20 pays.

Les pays participants sont : l a Tunisie, l’Algérie, l’Angola, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Cap Vert, l’Egypte, le Kenya, la Libye, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Soudan, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

La Tunisie sera représentée dans les trois tournois par 22 rameurs et rameuses, entraînés par Ibtissem Trimeche et Sahbi Khardani. Il s’agit de Ahmed Talbi, Mohamed Amine Harchi, Mohamed Yosri Hedhli, Mohamed Krimi, Fédi Ben Hammouda, Héni Sbaitia, Ghayth Kadri, Mohamed Khalil Mansouri, Mohamed Ettaieb, Mohamed Rayane Hafsa, Maher Rahmani, Mohamed Islem Bouglia, Héla Belhaj Mohamed, Yosr Hedhli, Sarra Zammali, Amina Zammali, Sahar Moumni, Imène Mbarki, Khedija Krimi, Selma Dhaouadi, Lobna Jardi et Hadir Ben Ghrib.

Le programme comprend les compétitions du championnat d’Afrique seniors, U23 et juniors, outre les tournois des qualifications olympiques et paralympiques pour les jeux de Paris-2024.

Les spécialités olympiques se disputeront en individuel hommes et dames et en double femmes et double hommes, tandis que les épreuves paralympiques se joueront en individuel hommes et dames (paraplégie) et en double mixte (paraplégie partielle). Les finales sont prévues le mercredi 25 octobre.