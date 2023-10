La Société Les ciments de Bizerte ” SCB”, a annoncé, vendredi sur le site du CMF, “se trouver dans une situation d’arrêt de production de clinker, à la suite de l’incendie dans la salle des moteurs du pont mobile de Bizerte, qui a causé la fermeture dudit pont depuis le 26 juillet 2023”.

Et de préciser qu’après “le communiqué des autorités sur la reprise de l’ouverture du pont prévue fin novembre 2023, la société les Ciments de Bizerte va continuer durant cette période, “ses ventes en utilisant des stocks de ciments et de clinker disponibles jusqu’à la reprise des levées du pont mobile”.

“La société est parvenue à recevoir une cargaison de 9.190 tonnes de coke de pétrole durant la levée exceptionnelle du pont le 2 septembre 2023″…”Cette quantité de coke de pétrole, a permis la continuité de la production du clinker jusqu’au 15 octobre 2023. Comme il s’agit de l’unique combustible que la SCB peut utiliser pour l’exploitation du four et la production du clinker et ce en l’absence du gaz naturel à Bizerte, l’épuisement du stock de coke de pétrole a entrainé l’arrêt de production. En outre, cette fermeture du pont mobile a entrainé l’arrêt des déchargements des bateaux de coke pour les autres sociétés du secteur ainsi que l’export par voie maritime”, a souligné la SCB.