La Poste tunisienne a annoncé que les citoyens et les institutions souhaitant faire un don au Croissant-Rouge palestinien et au peuple palestinien frère seront exonérés des frais facturés pour les versements d’espèces et les virements postaux et bancaires sur le compte postal du Croissant-Rouge tunisien, à compter d’aujourd’hui jeudi.

La Poste tunisienne a expliqué, dans un communiqué, que cette décision s’inscrit dans le cadre du soutien à la campagne nationale de dons lancée par le Croissant-Rouge tunisien à partir d’octobre 2023 pour collecter des aides financières et en nature au profit de la Palestine à travers le compte postal ouvert en son nom sous le numéro 17001000000000005523.