Dans le cadre du renforcement de son leadership en matière de développement durable Banque Zitouna vient d’annoncer son partenariat avec la startup Soul & Planet, agrégateur de solutions et produits éco-responsables permettant l’amélioration de l’impact environnement des entreprises et des particuliers. Soul & Planet se donne pour mission d’accélérer la transition écologique des entreprises tout en assurant leur conformité aux meilleures pratiques ESG et aux objectifs de développement durables des Nations Unies (ODD).

A travers ce nouveau partenariat Banque Zitouna s’engage à entreprendre diverses actions en matière de lutte contre le changement climatique autour de l’optimisation de l’utilisation de l’eau, des énergies et des forêts : les trois thématiques environnementales phares pour garantir un meilleur avenir aux générations futures. De ce fait, Trois initiatives vont être mise en œuvre :

– Efficience hydrique : La Banque a équipé son siège social et tout son réseau d’agences par des économiseurs d’eau. L’objectif est de réduire la consommation d’eau de manière significative, soit un taux estimatif de 50%. Les économiseurs utilisés sont des dispositifs réduisant le volume d’eau consommé en utilisation par l’injection d’air dans le flux hydrique initial en maintenant un débit régulier et le confort d’utilisation.

– Sensibilisation au changement climatique : La Banque a impliqué ses collaborateurs dans la réflexion à travers leurs participations à des ateliers sous la thématique “La Fresque du Climat”. Cette expérience enrichissante vise à renforcer la compréhension collective des défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés via des workshops interactifs et ludiques. Cela permet aux participants d’hisser le niveau de conscience écologique et d’en ressortir avec les bonnes pratiques à adopter aussi bien à l’échelle de la banque qu’au niveau personnel.

– Reboisement de forêt : La Banque s’est engagée à planter 5000 arbres et à les entretenir sur une période de deux ans. Cette action concrète contribuera à la restauration de notre écosystème local et à la création d’emplois, à travers la participation de la main d’œuvre et des entreprises locales.

Ces initiatives durables viennent appuyer un vaste programme lancé par la Banque consistant à renforcer sa vigilance quant au bon fonctionnement des différentes installations techniques à travers le « Système de Gestion Centralisée (GTC) » qui consiste à faciliter le suivi à distance des performances énergétiques et hydriques des bâtiments et en réalisant des économies d’énergie et en maîtrisant toutes éventuelles défaillances techniques relatives aux risques opérationnels, pour nous permettre d’intervenir à temps.

A travers ces initiatives significatives et concrètes sur l’efficience hydrique, énergétique et contre la déforestation, La Banque souhaite se positionner en tête de file à l’échelle nationale et donner l’exemple en matière d’environnement. S’alliant à sa signature « des valeurs à partager – قيم تجمعنا»,Dans le cadre de sa stratégie RSE Banque Zitouna s’est fixée des objectifs de réalisation ambitieux, afin de s’assurer de son impact effectif sur les enjeux climatiques de demain.