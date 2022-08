Dans le cadre de sa stratégie RSE, Banque Zitouna vient de lancer la 2ème Edition de son programme RSE « Kiyam.tn », confirmant ainsi son engagement social et sociétal.

Pour donner suite à la réussite 1ère Edition en 2020 lors de laquelle la Banque a apporté un soutien matériel de 100 000 DT aux associations de la société civile pour les accompagner et les mener vers la concrétisation de 5 projets qui s’inscrivent dans ses axes stratégiques RSE, notamment l’appui de l’éducation Nationale, la Santé Publique et la lutte contre la pauvreté. Cette 2ème Edition vient confirmer l’engagement de Banque Zitouna envers une cible assez particulière, en l’occurrence les startups opérant dans le domaine Médical.

La 2ème Edition a été lancée officiellement le lundi 1er Août, à travers la plateforme Kiyam.tn où les Startups de la Health Tech pourront soumettre leur dossier de candidature sur la plateforme. Les projets validés sur cette plateforme seront soumis au vote du grand public. C’est là que, Vous, chers lecteurs passerez aussi à l’acte et montrerez votre soutien aux projets qui vous auront le plus marqués. Les 10 premiers projets seront par la suite évalués et notés par un Jury d’experts pluridisciplinaires pour considérer la pertinence et la faisabilité des projets votés par le Public. Trois projets seront retenus pour la phase finale.

A la fin du mois de Septembre, les 3 projets devront pitcher leurs projets devant ce même Jury lors de la cérémonie officielle, qui prendra lieu au Siège de Banque Zitouna, et ce pour se prononcer sur le classement final du podium.

Le premier prix sera de l‘ordre de 20 000 DT, le 2ème Prix sera de 15 000 DT et le 3ème prix sera d’une enveloppe de 10 000 DT. La banque accordera un 4ème prix de l’ordre de 5 000 DT, ce dernier sera décerné au projet ayant obtenu le plus de votes de la part du public, en dehors des trois premiers projets.

Cette Edition, sera orchestrée en étroite collaboration avec Wassim Ben Larbi, l’animateur Radio spécialisé dans le domaine économique, et sera ouverte à toutes les Startups opérants dans le domaine médical, qui ont émergé notamment après la crise sanitaire du Covid-19 en 2020 et 2021.

