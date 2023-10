Au terme des 9 premiers mois de l’année 2023, la Société Land’Or a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires de +21% par rapport à la même période de 2022, grâce à la croissance des ventes locales de +19% et de ventes à l’export de +30%.

Au cours du troisième trimestre 2023, la société a réalisé une évolution de +30% de son chiffre d’affaires local, comparé à la même période de 2022. La croissance cumulée sur les 9 premiers mois s’établit à un niveau de +19%. Marché Export (+30%) : Les ventes à l’export accumulent au 30 septembre 2023, une croissance de +30% par rapport à la même période de 2022, grâce notamment aux bonnes réalisations sur le marché libyen et sur les marchés de l’Afrique et du Moyen-Orient.

PRODUCTION

La valeur de la production a enregistré, au 30 septembre 2023, une croissance de +39% comparée au 30 septembre 2022. Après une période de flambée de prix qui a duré tout au long de l’année 2022 et durant le premier semestre 2023, les matières premières affichent une tendance baissière significative. Cette tendance permettra une baisse des coûts de production et un rétablissement conséquent de la marge brute.

INVESTISSEMENT

La société a réalisé au cours des 9 premiers mois de 2023, des investissements de 11,5 MTND se détaillant comme suit :

– Investissements corporels et incorporels (8,9 MTND) : constitués essentiellement par des équipements de production ;

– Investissements financiers (2,6 MTND) : représentant la libération de l’augmentation de capital de la filiale marocaine, Land’Or Maroc Industries.

ENDETTEMENT NET

La société affiche, au 30 septembre 2023, un endettement net de 31,7 MTND par rapport à un endettement de 37,5 MTND au 31/12/2022 et un endettement net de 27,4 MTND au 30 septembre 2022. Au terme des 9 premiers mois de l’année 2023, et malgré l’évolution importante de son chiffre d’affaires, la société a pu maîtriser et réduire son niveau d’endettement significativement.