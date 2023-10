Un appel à participation pour les artistes de l’image (photographie, vidéo, montage, collage, pratiques multimédias, etc.) vient d’être lancé pour la 7ème édition de “Jaou Tunis” prévue du 10 au 26 octobre 2024. Cet appel, informe la Fondation Kamel Lazaar, s’adresse aux praticiens basé·e·s ou originaires du continent africain ainsi que de toute la région ” Asie du Sud-ouest et Afrique du Nord ” (S.W.A.N.A.). La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2023.

Tous les détails sur les conditions et modalités de participation sont disponibles sur le lien suivant : https://www.kamellazaarfoundation.org/7th-jaou-festival

Les projets qui seront retenus pour être exposés lors de la prochaine édition de Jaou Tunis seront accompagnés par la commissaire d’exposition Taous Dahmani et son équipe.

Taous R. Dahmani est une historienne de l’art, écrivaine et commissaire d’exposition française, britannique et algérienne basée à Londres et spécialisée dans la photographie.

Ses projets portent principalement sur les liens entre la photographie et la politique. Elle est enseignante au London College of Communication.

Jaou Tunis est un rendez-vous incontournable de l’art contemporain en Tunisie. Fondé en 2013 par la Fondation Kamel Lazaar, il œuvre pour activer l’écosystème culturel artistique local, renforcer les réseaux entre artistes et universités spécialisées dans les beaux-arts et l’architecture de tout le pays et tisser des liens de collaboration et de solidarité transnationaux.

Se voulant comme une véritable caravane nomade, Jaou Tunis rallie autour de son événement de multiples moments de convivialité et de vivre-ensemble autour de l’image, de la danse, de la musique, du théâtre etc.

Lors de sa dernière édition, Jaou Tunis 2022 a investi plusieurs lieux emblématiques de la capitale (ancienne Bourse du travail, avenue Habib Bourguiba, Palais Hafside de la Abdelliya, d’anciennes église et mausolées etc) et a connu la participation de 150 artistes dont les œuvres et les performances artistiques ont pu toucher plus de 70 mille personnes.