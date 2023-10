Dans le dernier rapport de l’Instance Nationale de Télécommunications (INT) relatif au second trimestre 2023 et en termes de chiffre d’affaires global (ORPT+FSI), Tunisie Telecom maintient son leadership sur le secteur avec 322,6 millions de dinars et une part de marché de 38,3%.

Le chiffre d’affaires global du 2e trimestre 2023 a progressé de 5% en comparaison avec le 1er trimestre 2023, à 932,4 millions de dinars contre 887,9 MDT au cours du 1er trimestre 2022.

Le chiffre d’affaires du secteur a été de 3,7 milliards de dinars en 2022.

Tunisie Télécom domine largement le secteur sur la Data et la téléphonie fixe.