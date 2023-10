Le Conseil du Marché Financier rappelle jeudi dans un communiqué, aux sociétés admises à la cote de la Bourse qu’elles doivent communiquer leurs indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre de l’exercice comptable 2023, au plus tard le 20 octobre 2023.

En fait, 16 sociétés n’ont pas encore communiqué, à ce jour, leurs états financiers semestriels, selon la note sur l'”Evolution des résultats des sociétés cotées durant le premier semestre 2023″ publiée le 10/10/2023, par la Bourse de Tunis.

“Elles sont réparties comme suit : SAH appartenant au compartiment A du Marché principal, AETECH, ASSAD, AIR LIQUIDE, CELLCOM, SOPAT, STIP et TGH appartenant au compartiment B et ALKIMIA, ELECTROSTAR, GIF-FILTER, MIP, SERVICOM, SIPHAT, TUNISAIR et UADH appartenant au compartiment S”.

“La date butoir réglementaire pour la publication des états financiers semestriels, soit le 31 août 2023, a été respectée par 23 sociétés cotées ou 29% de la Cote”, d’après le document de la BVMT.

A noter que “les sociétés CELLCOM, ELECTROSTAR, GIF-FILTER, MIP, SERVICOM, SIPHAT, TGH, TUNISAIR et UADH, n’ont pas encore publié leurs états financiers au titre de l’exercice 2022”.

Le CMF a précisé qu’”en vertu des dispositions de l’article 21 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, les sociétés cotées sont tenues, de déposer, au CMF et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis, ou de leur adresser, des indicateurs d’activité fixés selon les secteurs, par règlement du conseil du marché financier, et ce, au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de l’exercice comptable””.

Lesdites sociétés doivent procéder à la publication desdits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis”.

“Ces indicateurs doivent être établis conformément aux dispositions de l’article 44 bis du règlement du CMF relatif à l’appel public à l’épargne et aux indicateurs fixés par secteur à l’annexe 11 de ce même règlement” a souligné le Conseil du Marché Financier.

Selon la Bourse de Tunis, 63 des 79 sociétés cotées soit 80% des sociétés de la Cote ont procédé à la publication de leurs états financiers des six premiers mois de l’année en cours.