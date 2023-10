Une convention de partenariat a été signée entre le Ministère de l’Education et la BH BANK en date du 10/10/2023 lors d’une cérémonie présidée par Mr Mohamed ALI BOUGHDIRI, le Ministre de l’Éducation et en présence de Mr Wajdi KOUBAA, Directeur Général de la BH BANK, Madame Mouna Saïd, Déléguée Général du CBF ainsi que le staff managérial de la Banque.

Cette convention vise à soutenir les efforts du Ministère de l’Education pour l’entretien des infrastructures des établissements scolaires ainsi que l’amélioration des services y afférents, notamment le transport des élèves.

Lors de sa prise de parole, le Ministre de l’Education a salué ce geste de citoyenneté et de solidarité de la BH BANK qui confirme son adhésion totale à la politique de l’Etat.

Par ailleurs, Il a rappelé le rôle historique qui a été joué par la Banque durant presque cinq décennies pour concrétiser la politique de l’Etat en matière d’Habitat ainsi que le financement de l’Economie.

De son coté, Monsieur Wajdi KOUBAA, Directeur Général de la BH BANK a réitéré l’engagement citoyen infaillible de la Banque et son adhésion à la politique sociale de l’Etat et à l’élan de solidarité nationale tout en promettant d’intensifier et diversifier l’intervention de la Banque dans ce domaine.