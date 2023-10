Porsche, la légendaire marque automobile a célébré ses 75 ans d’innovation et de passion pour l’automobile lors d’un événement exclusif, au Majorelle Gammarth. Sous le thème envoûtant du “Rêve en Couleur”, cet anniversaire a capturé l’imagination des amateurs de Porsche et des passionnés d’automobiles du pays.

L’événement, qui s’est tenu le 7 octobre, a été marqué par une explosion de couleurs, de créativité et d’innovation. Parmi les moments forts, on trouve un spectaculaire “Live Art Show” où des artistes locaux ont créé une calligraphie éblouissante en direct.

Mais le clou du spectacle a été le lancement très attendu du tout nouveau Porsche Cayenne en Tunisie. Le nouveau Cayenne a été révélé pour la première fois au grand public lors de cet événement exclusif. Avec ses lignes élégantes, son design innovant et sa technologie de pointe, le Cayenne incarne l’essence même de Porsche – la performance, le luxe et l’élégance.

De nombreux autres modèles Porsche étaient également exposés, notamment la 100% électrique Porsche Taycan, la Porsche Macan et bien sûr l’iconique Porsche 911. Les passionnés d’automobiles ont ainsi pu découvrir la diversité de la gamme Porsche et apprécier l’évolution constante de la technologie et du design de la marque.

Ennakl Automobile, importateur officiel de la marque Porsche en Tunisie, a également collaboré avec son partenaire Ola Energy, distributeur agréé des lubrifiants Mobil1, qui était présent avec notamment un simulateur de e-race captivant. Les invités ont ainsi eu l’opportunité unique de s’essayer à la course automobile grâce à la réalité virtuelle, plongeant dans l’univers de la vitesse et de l’adrénaline.

Monsieur Anouar Ben Ammar, Directeur Général d’Ennakl Automobile, a exprimé sa gratitude envers tous les passionnés de Porsche présents à l’événement. Il a déclaré : “Nous sommes ravis de célébrer ces 75 années exceptionnelles de Porsche avec nos clients et amis en Tunisie. Le thème du ‘Rêve en Couleur’ reflète notre vision d’un avenir automobile passionnant et innovant. Nous sommes ravis de partager ce moment avec nos fidèles clients tunisiens.”

L’événement a également été l’occasion de réunir la communauté Porsche en Tunisie, avec des propriétaires de modèles Porsche classiques et contemporains venus pour célébrer ensemble cette étape importante de l’histoire de la marque.

Ennakl Automobile et toute l’équipe du Porsche Centre Tunis tiennent à remercier chaleureusement tous les participants, les partenaires et les passionnés de la marque qui ont contribué à faire de cet événement un succès mémorable.

Pour plus d’informations sur Porsche en Tunisie, veuillez contacter Porsche.marketing@ennakl.com